Разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена уже начался и длится около 40 минут.

Об этом сообщил американский корреспондент канала "Украина 24".

Напомним, о том, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонится с лидером США Джо Байденом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров.

Помимо переговоров с Байденом, сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По его словам, главными вопросами были совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Также Зеленский и Мишель обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках Нормандской четверки.

Также Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. А незадолго до общения с Трюдо Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты обсуждали ситуацию безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах нормандской четверки и в рамках ТКГ. Также они обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.