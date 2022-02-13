Зеленский во время сегодняшнего телефонного разговора, который длился чуть меньше часа, позвал Байдена "как можно скорее" приехать в Киев.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на некий правительственный источник в украинской столице.

По информации телеканала, президент Украины также запросил у американского лидера "дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки".

Ссылаясь на неназванного чиновника США, телеканал CNN утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне текущего кризиса "маловероятен".

"Байден не хочет повторить Кеннеди, который в 1963 году прилетел в Западный Берлин. Довольно плохой знак для Зеленского. Белый дом, несмотря на всю свою риторику, не слишком готов идти на встречу пожеланиям Зе и демонстрировать ему поддержку", комментирует Telegram канал "Политика Страны".

Вчера идею визита Байдена запустил близкий к Банковой бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"То есть, подтверждаются догадки, что высказал он данную мысль не просто так. А вот как относятся к этому в Белом доме - это ключевой вопрос", комментирует ситуацию Telegram канал "Политика Страны".

"Страна" уже выдвигала версию, что визит в Украину для Байдена мог бы стать поводом говорить, что он лично" остановил вторжение Путина" (даже если тот и не думал нападать).

Выглядит так, что в Киеве хотят, чтобы президент США взял на себя роль "миротворца".

И это действительно может оказаться рабочей схемой. Ведь если Путин и не собирался нападать в реальности, то Байден может прилететь 16 февраля в Киев, зафиксировать, что "Путин испугался и не напал" и с триумфом улететь в Вашингтон, как человек, который остановил вторжение.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский сообщил первые подробности телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Общие фразы, в которых важно не что сказано, а что не сказано, если сравнивать с сообщением Белого дома о том же разговоре.

Мы также сообщали, что Белый дом сообщил первые подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским, который продолжался чуть менее часа.