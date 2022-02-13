Владимир Зеленский сообщил первые подробности телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Общие фразы, в которых важно не что сказано, а что не сказано, если сравнивать с сообщением Белого дома о том же разговоре.

"Провели часовой телефонный разговор Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", написал Зеленский у себя в Twitter.

"О "дипломатическом пути" (читай о выполнении Минских соглашений), Зеленский в отличие от Байдена не упомянул", - комментирует ситуацию телеграмм-канал "Политика Страны".

Ранее Белый дом сообщил первые подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским, который продолжался чуть менее часа.

"Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - заявили в США.

Также "два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины".