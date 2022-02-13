Белый дом сообщил первые подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским, который продолжался чуть менее часа.

"Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - заявили в США.

Также "два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины".

Ранее "Страна" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвонится с лидером США Джо Байденом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, в ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", - написал Никифоров.

Предыдущий разговор президента США и президента Украины состоялся чуть больше двух недель назад - 27 января.