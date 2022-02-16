Президент Украины Владимир Зеленский запустил в соцсетях флешмоб, который посвятил Дню единения, указ о праздновании которого он подписал несколько дней назад.

Об этом президент сообщил в своем Instagram-аккауте в среду, 16 февраля.

Президент опубликовал фото с супругой Еленой Зеленской на фоне украинского флага и рассказал о челлендже. Чтобы в нем поучаствовать, Зеленский предложил сделать фото или записать видео с флагом Украины, добавить хештег #UAвместе, отметить человека, которому хотите передать челлендж, и сделать публикацию в соцсетях.

Напомним, Зеленский уже записал поздравление с Днем единения, в котором рассказал, что по его мнению, объединяет украинцев.

Также мы писали, что сегодня по случаю праздника в Украине ожидается насыщенная программа мероприятий. О том, что будет происходить в стране в День единения, мы подробно писали.

Кроме того, Владимир Зеленский сегодня запустил пиар-акцию - "марафон нацединства". Его согласились транслировать практически все украинские каналы (из числа тех, которые не закрыты СНБО).