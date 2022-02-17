Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания о планах Москвы напасть на Украину в ближайшие дни, звучащие в том числе от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку.

Об этом Дмитрий Песков сообщил в комментарии "РИА-Новости" в четверг, 17 февраля.

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, что в Госдепе США вслед за Байденом заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент. При этом, в США предупреждают, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется со скорым, серьезным и объединенным ответом на эти действия по обе стороны Атлантики.

Также мы писали, что издание Politico, которое ранее писало о "вторжении России" 16 февраля, теперь называет новые "временные рамки, за которыми действительно стоит следить". Речь идет о времени после 20 февраля.

При этом, в МИД РФ не знают, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

"Страна" подробно рассказывала, зачем Запад устроил информационную войну против Украины и что будет дальше.

А журналист Олеся Медведева в выпуске блога "ЯсноПонятно" разбиралась, зачем западный союзник напугал весь мир российским вторжением в Украину и чего теперь ждать на виртуальных фронтах.