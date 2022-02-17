Президент Украины Владимир Зеленский считает, что размещение в нашей стране иностранных военнослужащих приведет к дестабилизации ситуации во всем мире.

Об этом он сказал в интервью для "РБК-Украина".

По словам Владимира Зеленского, достаточно очевидно, что "за нас умирать никто не будет" и Украине не хочет оказаться в роли той страны, которая рассчитывала на это, а по итогу оказалась не готова к агрессии.

"Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя "защищать". Но мы хотим все остальное", - сказал Зеленский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что военные силы Альянса не будут размещать в Украине.

Также сообщалось, что Великобритания направила в Украину более 100 элитных спецназовцев, которые будут обучать военных тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоянию диверсиям.

Ранее мы писали, что Польша не собирается отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ.