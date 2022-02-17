Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы в членстве нашей страны в Североатлантическом Альянсе. Вместе с тем, он добавил, что эти страны "должны для этого делать больше".

Об этом со ссылкой на украинского президента пишет "РБК-Украина".

"Я думаю, что Франции и Германии надо больше делать, чтобы приближать возможность Украины относительно вступления в НАТО. Они сами должны быть заинтересованы и быть в этом уверены", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента Украины, его французский коллега Эммануэль Макрон "много раз говорил, что это не просто в отношении НАТО, он будет поддерживать украинское решение".

"Господин Шольц (канцлер Германии - Ред.) отреагировал на последней встрече в Киеве. Он сказал, что все понимают, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО. Это был его сигнал, он был публичный. Или это его мнение, или это мнение Германии, или это его видение или реакция на те или иные разговоры с другими государствами, мне сложно сказать", - сказал президент Украины.

Зеленский сообщил, что встретится с канцлером Германии в Мюнхене и обсудит этот вопрос еще раз.

Напомним, ранее в Европейском союзе заявили, что вопрос членства Украины в НАТО пока что не находится на повестке дня.

Также мы писали, что в Белом доме сообщили, что США не будут давить на Украину по поводу членства в НАТО.