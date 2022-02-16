Швеция не собирается подавать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, презентуя в парламенте внешнеполитическую декларацию Швеции на 2022 год.

Как указала Линде, свобода от военных альянсов "способствует стабильности и безопасности в Северной Европе".

"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе", - заявила Линде.

Также глава МИД Швеции добавила, что порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. Кроме того, она заявила, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать их с помощью угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", - заявила глава МИД Швеции.

Напомним, в середине января генсек НАТО допустил скорое вступление в Альянс Швеции и Финляндии, так как, по словам Столтенберга, эти страны отвечают стандартам Альянса в большинстве сфер.

После этого в Финляндии отказались от планов вступать в НАТО.

Ранее мы писали, что ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от членства в НАТО, если это поможет остановить войну с РФ. На Банковой и в МИДе опровергли его слова. А в Кремле одобрили эту идею.

О том, почему официальный Киев первый раз за последние восемь лет допустил отказ от вступления в Альянс, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.