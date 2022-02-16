Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет планов разворачивать наступательные системы на территории Украины.

Об этом генсек НАТО сказал во время брифинга, пишет ТАСС в среду, 16 февраля.

"Мы не собираемся разворачивать наступательных систем в Украине, у нас нет таких планов", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что "НАТО является оборонительным союзом". В то же время Столтенберг сказал, что Альянс не может идти на компромисс со своими базовыми принципами и "все страны могут самостоятельно решать, хотят ли они быть частью такого союза, как НАТО".

Что касается ситуации вокруг Украины, то генсек заявил о существовании кризиса в Европе и самой большой концентрации российский военных сил за десятилетия.

"Мы не знаем, что случится в Украине. Но эта ситуация уже показала, что существует кризис с безопасностью в Европе", - сказал он.

Напомним, Швеция официально объявила об отсутствии планов подавать заявку на вступление в НАТО.

Также сообщалось, что Украина запросила у НАТО помощь для масштабных чрезвычайных ситуаций.