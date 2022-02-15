Генсек НАТО заявил, что пока не получил ответа России по гарантиям безопасности
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс еще не получал ответа России по гарантиям безопасности.
Об этом сказал в ходе брифинга, пишут РИА "Новости".
"Ответа от России мы пока не получили. Мы будем приветствовать ответ. Мы направили в январе наши предложения, содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов, тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения", - сказал Генсек НАТО.
По его словам, такие темы включают в себя контроль над вооружениями, ракетами, прозрачность военной деятельности и многие другие направления.
Напомним, в декабре прошлого года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Среди 12 пунктов, которые есть в нем, исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к нему Украины.
В январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ этого вопроса. 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы.
Сегодня в Министерстве иностранных дел России заявили, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности на предложения США и НАТО находятся на финальной стадии.
Что США готовы предложить РФ в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".