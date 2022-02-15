Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс еще не получал ответа России по гарантиям безопасности.

Об этом сказал в ходе брифинга, пишут РИА "Новости".

"Ответа от России мы пока не получили. Мы будем приветствовать ответ. Мы направили в январе наши предложения, содержательные предложения, параллельно США и НАТО, где мы наметили широкий круг вопросов, тем, по которым мы готовы сесть и искать точки соприкосновения", - сказал Генсек НАТО.

По его словам, такие темы включают в себя контроль над вооружениями, ракетами, прозрачность военной деятельности и многие другие направления.

Напомним, в декабре прошлого года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Среди 12 пунктов, которые есть в нем, исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и присоединения к нему Украины.

В январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ этого вопроса. 26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы.

Сегодня в Министерстве иностранных дел России заявили, что подготовка ответов РФ по гарантиям безопасности на предложения США и НАТО находятся на финальной стадии.

Что США готовы предложить РФ в рамках соглашений по безопасности, подробно рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".