Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад в итоге ответил позитивно на те российские инициативы по безопасности, которые долго отвергал, но это не конец истории.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

"Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез", — сказал он.

По словам министра, Запад в итоге, когда понял, что Россия всерьез ведет разговор о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности, ответил позитивно на те инициативы, которые долгое время отвергал.

"Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", — пояснил министр.

Напомним, в декабре 2021 года РФ опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов, один из которых - исключение дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

После этого, в январе прошли переговоры России с США и НАТО и обсуждения в ОБСЕ на этот счет.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Из ответов следует, что главное требование РФ о гарантиях невступления Украины в альянс не обсуждается.

НАТО и США не стали обсуждать гарантии о не расширении альянса и о не вступлении туда Украины. При этом США готовы обсудить с Россией "взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как США, так и России воздерживаться от размещения наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевой задачей на территории Украины".