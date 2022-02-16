Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не планируют давить на Украину и другие страны по вопросу вступления в НАТО.

Об этом она сказала в ходе брифинга, ее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

"Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или любую другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к любому альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор. Этот вопрос со стороны США не поднимался", - заявила Псаки.

Напомним, ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от членства в НАТО, если это поможет остановить войну с РФ. На Банковой и в МИДе опровергли его слова. А в Кремле одобрили идею отказа Украины от вступления в НАТО.

Вместе с тем, вчера и канцлер Германии Шольц заявил, что хочет формализовать статус Украины как не-члена НАТО во избежание войны.

Также мы писали, что в Европейском союзе заявили, что вопрос членства Украины в НАТО пока что не находится на повестке дня, однако и от Российской Федерации этот процесс никак не зависит.

О том, почему официальный Киев первый раз за последние восемь лет допустил отказ от вступления в Альянс, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.