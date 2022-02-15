Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 15 февраля запросила НАТО о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население. Стало известно, что значится в списке, переданном альянсу госслужбой.

Перечень на четырех страницах опубликован на сайте НАТО.

Выборочно приводим позиции, указанные в списке.

Транспортные средства и специальное оборудование:

Автокраны грузоподъемностью не менее 35 тонн - 10 шт.

Гусеничные бульдозеры (тип Caterpillar D10) - 10 ед.

Пневматический колесный экскаватор - 10 шт.

Седельный тягач с тралом - 10 ед.

Полноприводные грузовые автомобили грузоподъемностью не менее 20 тонн - 10 ед.

Пикап (на 4-5 человек и технику) - 70 ед.

Вездеход на 6-7 человек и оборудование - 30 шт.

Механическая машина разминирования с дистанционным управлением - 6 ед.

Спецмашина радиационной и химической разведки - 31 ед.

Специальная лабораторная контрольная машина - 11 шт.

Специальная дезактивационная машина - 32 ед.

Контейнерный водолазный комплекс - 5 ед.

Специальные аварийно-спасательные водолазные станции тяжелого типа на база грузовиков - 5 ед.

Надувные лодки с двигателем (на 5-6 человек) - 760 ед.

Специальные инструменты и оборудование:

Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 0,6 м - 107 ед.

Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 3 м - 80 ед.

Металлоискатель подводный - 11 шт.

Компрессор с рабочим давлением 300 бар с комплектом баллонов сжатым воздухом 400 шт.

Мотопомпа пожарная (производительностью не менее 2000 л/мин) - 30 единиц

Тепловизор для пожарных - 30 шт.

Дизель-электрогенератор с кабельной сетью - 50 шт.

Рукава пожарные напорные Ø 32 мм тип Т - 10 000 м

Пожарные бочки - 1000 шт.

Фильтровальные станции производительностью не менее 10 000 литров в сутки, с емкостями для хранения чистой и загрязненной воды и расходные материалы и реагенты - 80 комплектов

Оборудование и средства индивидуальной защиты:

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом - 4000 ед.

Индивидуальные дозиметры - 31 000 ед.

Фильтрующие противогазы с комбинированным фильтром - 54 000 шт.

Костюмы химзащиты (легкого типа) - 70 000 шт.

Одежда специальная защитная для пожарных со снаряжением - 6400 комплектов

Спецобувь для пожарных - 10 000 пар

Каска пожарного - 5 300 ед.

Перчатки пожарные - 11 200 пар

Гидрокостюм для дайвинга (сухой) - 60 шт.

Автомагнитола УКВ мощностью 50 Ватт - 73 шт.

Портативная радиостанция УКВ (с резервными батареями) - 173 шт.

Медицинские средства:

Антибиотики - 5000 упаковок

Растворы инфузионные - 5000 упаковок

Бинты марлевые разных размеров, стерильные/нестерильные - 50 000 шт.

Противоожоговые гидрогелевые повязки - 20 000 шт.

Индивидуальный перевязочный пакет - 50 000 шт.

Жгут кровоостанавливающий - 20 000 шт.

Система для внутривенных инфузий - 5000 упаковок

Костюмы биозащиты - 10 000 шт.

Перчатки медицинские латексные - 10 000 пар

Маска защитная медицинская - 50 000 шт.

Дезинфицирующие средства для обработки рук - 50 000 литров.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Джо Байдена, что США воевать за Украину не собираются.

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