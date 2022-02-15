Пожарные бочки, лодки, автомагнитолы и бинты. Появился полный список того, что запросила Украина у НАТО
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 15 февраля запросила НАТО о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население. Стало известно, что значится в списке, переданном альянсу госслужбой.
Перечень на четырех страницах опубликован на сайте НАТО.
Выборочно приводим позиции, указанные в списке.
Транспортные средства и специальное оборудование:
- Автокраны грузоподъемностью не менее 35 тонн - 10 шт.
- Гусеничные бульдозеры (тип Caterpillar D10) - 10 ед.
- Пневматический колесный экскаватор - 10 шт.
- Седельный тягач с тралом - 10 ед.
- Полноприводные грузовые автомобили грузоподъемностью не менее 20 тонн - 10 ед.
- Пикап (на 4-5 человек и технику) - 70 ед.
- Вездеход на 6-7 человек и оборудование - 30 шт.
- Механическая машина разминирования с дистанционным управлением - 6 ед.
- Спецмашина радиационной и химической разведки - 31 ед.
- Специальная лабораторная контрольная машина - 11 шт.
- Специальная дезактивационная машина - 32 ед.
- Контейнерный водолазный комплекс - 5 ед.
- Специальные аварийно-спасательные водолазные станции тяжелого типа на база грузовиков - 5 ед.
- Надувные лодки с двигателем (на 5-6 человек) - 760 ед.
Специальные инструменты и оборудование:
- Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 0,6 м - 107 ед.
- Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 3 м - 80 ед.
- Металлоискатель подводный - 11 шт.
- Компрессор с рабочим давлением 300 бар с комплектом баллонов сжатым воздухом 400 шт.
- Мотопомпа пожарная (производительностью не менее 2000 л/мин) - 30 единиц
- Тепловизор для пожарных - 30 шт.
- Дизель-электрогенератор с кабельной сетью - 50 шт.
- Рукава пожарные напорные Ø 32 мм тип Т - 10 000 м
- Пожарные бочки - 1000 шт.
- Фильтровальные станции производительностью не менее 10 000 литров в сутки, с емкостями для хранения чистой и загрязненной воды и расходные материалы и реагенты - 80 комплектов
Оборудование и средства индивидуальной защиты:
- Дыхательный аппарат со сжатым воздухом - 4000 ед.
- Индивидуальные дозиметры - 31 000 ед.
- Фильтрующие противогазы с комбинированным фильтром - 54 000 шт.
- Костюмы химзащиты (легкого типа) - 70 000 шт.
- Одежда специальная защитная для пожарных со снаряжением - 6400 комплектов
- Спецобувь для пожарных - 10 000 пар
- Каска пожарного - 5 300 ед.
- Перчатки пожарные - 11 200 пар
- Гидрокостюм для дайвинга (сухой) - 60 шт.
- Автомагнитола УКВ мощностью 50 Ватт - 73 шт.
- Портативная радиостанция УКВ (с резервными батареями) - 173 шт.
Медицинские средства:
- Антибиотики - 5000 упаковок
- Растворы инфузионные - 5000 упаковок
- Бинты марлевые разных размеров, стерильные/нестерильные - 50 000 шт.
- Противоожоговые гидрогелевые повязки - 20 000 шт.
- Индивидуальный перевязочный пакет - 50 000 шт.
- Жгут кровоостанавливающий - 20 000 шт.
- Система для внутривенных инфузий - 5000 упаковок
- Костюмы биозащиты - 10 000 шт.
- Перчатки медицинские латексные - 10 000 пар
- Маска защитная медицинская - 50 000 шт.
- Дезинфицирующие средства для обработки рук - 50 000 литров.
Ранее "Страна" сообщала о заявлении Джо Байдена, что США воевать за Украину не собираются.
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