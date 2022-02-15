Похоже, в Украине все плохо даже с бинтами, если их просят у НАТО. Фото: vyborok.com

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 15 февраля запросила НАТО о международной помощи на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть гражданское население. Стало известно, что значится в списке, переданном альянсу госслужбой.

Перечень на четырех страницах опубликован на сайте НАТО.

Выборочно приводим позиции, указанные в списке.

Транспортные средства и специальное оборудование:

  • Автокраны грузоподъемностью не менее 35 тонн - 10 шт.
  • Гусеничные бульдозеры (тип Caterpillar D10) - 10 ед.
  • Пневматический колесный экскаватор - 10 шт.
  • Седельный тягач с тралом - 10 ед.
  • Полноприводные грузовые автомобили грузоподъемностью не менее 20 тонн - 10 ед.
  • Пикап (на 4-5 человек и технику) - 70 ед.
  • Вездеход на 6-7 человек и оборудование - 30 шт.
  • Механическая машина разминирования с дистанционным управлением - 6 ед.
  • Спецмашина радиационной и химической разведки - 31 ед.
  • Специальная лабораторная контрольная машина - 11 шт.
  • Специальная дезактивационная машина - 32 ед.
  • Контейнерный водолазный комплекс - 5 ед.
  • Специальные аварийно-спасательные водолазные станции тяжелого типа на база грузовиков - 5 ед.
  • Надувные лодки с двигателем (на 5-6 человек) - 760 ед.

Специальные инструменты и оборудование:

  • Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 0,6 м - 107 ед.
  • Средства поиска взрывоопасных предметов на глубине 3 м - 80 ед.
  • Металлоискатель подводный - 11 шт.
  • Компрессор с рабочим давлением 300 бар с комплектом баллонов сжатым воздухом 400 шт.
  • Мотопомпа пожарная (производительностью не менее 2000 л/мин) - 30 единиц
  • Тепловизор для пожарных - 30 шт.
  • Дизель-электрогенератор с кабельной сетью - 50 шт.
  • Рукава пожарные напорные Ø 32 мм тип Т - 10 000 м
  • Пожарные бочки - 1000 шт.
  • Фильтровальные станции производительностью не менее 10 000 литров в сутки, с емкостями для хранения чистой и загрязненной воды и расходные материалы и реагенты - 80 комплектов

Оборудование и средства индивидуальной защиты:

  • Дыхательный аппарат со сжатым воздухом - 4000 ед.
  • Индивидуальные дозиметры - 31 000 ед.
  • Фильтрующие противогазы с комбинированным фильтром - 54 000 шт.
  • Костюмы химзащиты (легкого типа) - 70 000 шт.
  • Одежда специальная защитная для пожарных со снаряжением - 6400 комплектов
  • Спецобувь для пожарных - 10 000 пар
  • Каска пожарного - 5 300 ед.
  • Перчатки пожарные - 11 200 пар
  • Гидрокостюм для дайвинга (сухой) - 60 шт.
  • Автомагнитола УКВ мощностью 50 Ватт - 73 шт.
  • Портативная радиостанция УКВ (с резервными батареями) - 173 шт.

Медицинские средства: 

  • Антибиотики - 5000 упаковок
  • Растворы инфузионные - 5000 упаковок
  • Бинты марлевые разных размеров, стерильные/нестерильные - 50 000 шт.
  • Противоожоговые гидрогелевые повязки - 20 000 шт.
  • Индивидуальный перевязочный пакет - 50 000 шт.
  • Жгут кровоостанавливающий - 20 000 шт.
  • Система для внутривенных инфузий - 5000 упаковок
  • Костюмы биозащиты - 10 000 шт.
  • Перчатки медицинские латексные - 10 000 пар
  • Маска защитная медицинская - 50 000 шт.
  • Дезинфицирующие средства для обработки рук - 50 000 литров.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении Джо Байдена, что США воевать за Украину не собираются.

Также мы писали о желании Олафа Шольца формализовать статус Украины как не-члена НАТО во избежание войны.

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