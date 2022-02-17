В Кремле подтвердили, что Киев неоднократно предлагал встречу президентов России и Украины, о чем сегодня сказал Владимир Зеленский. При этом в РФ заявили, что украинский президент не указывал цель переговоров.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

"Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что украинская сторона говорит "давайте встречаться", но чтобы обсудить тему Донбасса. А Кремль отвечает, что к Киеву, кроме этого есть много вопросов.

"Мы говорим: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам?" Молчат", - рассказал Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключал возможность встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Пекине. Однако Зеленский не полетел на открытие Олимпиады.

Также мы писали, что в Кремле заявили, что Москва не отказывается от встречи президентов России и Украины. Однако и тогда Песков говорил, что для этого необходимо обозначить цели и результаты проведения этих переговоров.