Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направлял официальные запросы в администрацию российского президента Владимира Путина касательно встречи с ним.

Об этом со ссылкой на слова президента пишет "РБК-Украина".

"Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было", - рассказал Зеленский.

При этом он сказал, что Киев отсылал подобный запрос и в феврале, и "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил президент Украины.

Напомним, в Кремле недавно заявили, что Москва не отказывается от встречи президентов России и Украины. Однако для этого необходимо обозначить цели и результаты проведения этих переговоров.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует позвонить Владимиру Путину, чтобы узнать, как он смотрит на проведение трехсторонней встречи президентов РФ, Украины и Турции.

Кроме того, сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров предложил Зеленскому приехать в Россию для обсуждения нормализации двусторонних отношений.