Вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 19 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил чиновник администрации Джо Байдена во время телефонного брифинга, сообщается на сайте Белого дома.

Также сообщается, что в субботу Камала Харрис выступит на официальной части Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи она будет рассматривать ситуацию на границе Украины и угрозу российской агрессии, поскольку положение "остается изменчивым".

Встречи с мировыми лидерами запланированы после ее выступления.

"Во-первых, она встретится с президентом Украины Зеленским. И это будет истинной возможностью подчеркнуть нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также для дальнейшей координации дипломатических усилий, предпринимаемых для предоставления Украине экономической и оборонной помощи по безопасности", - заявили в Белом доме и добавили, что также запланирована встреча с канцлером Германии Шольцом, который на прошлой неделе был с визитом в США.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД стран G7 экстренно соберутся, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Кроме того, На Мюнхенскую конференцию по безопасности позвали Зеленского и Путина. Президент РФ от приглашения отказался.