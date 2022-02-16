Главы МИД стран G7 собираются в ближайшие выходные экстренно собраться в ФРГ и обсудить ситуацию вокруг Украины, чтобы подтвердить единую позицию "Большой семерки" по этой проблеме.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

В повестку встречи внесено обсуждение санкций, которые планируется применить против РФ в случае вторжения в Украину. Заседание министров запланировано "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 18 по 20 февраля.

Агентство сообщает, что Япония будет координировать с G7 действия в отношении Украины, включая возможные новые санкции против России. На встрече Японию будет представлять глава МИД Ёсимаса Хаяси. Он собирается провести отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами по вопросу того, как снизить напряженность вокруг Украины.

В среду премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонные переговоры со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Стороны согласились, что для Токио и Лондона является неприемлемым одностороннее изменение силой статус-кво Украины. Кроме того, накануне Кисида провел переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее "Страна" писала о том, что эстонская разведка назвала новые сроки "российского вторжения" в Украину

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