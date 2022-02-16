Кибер-атака, которая 15 февраля обрушилась на государственные сайты Украины и ряд украинских банков стала самой мощной DDоS-атакой в истории нашей страны.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга в среду, 16 февраля.

"Вчера 15 февраля была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время", - сказал министр.

Федоров считает, что атака была подготовлена заранее и стоила миллионы долларов. Целью же кибертаки, по его мнению, было посеять панику в Украине.

"Вчера не удалось достичь поставленных целей. Украина готова к подобным атакам, мы понимаем, что может происходить в будущем", - резюмировал он.

Напомним, 15 февраля мощной DDоS-атак подверглись государственный сайты Украины и многие банки.

По словам министра Федорова кибератака на "Дию" началась из России и Китая, а продолжилась из Чехии и Узбекистана.

Также сообщалось, что хакерская атака на сайт Минобороны Украины продолжается до сих пор.