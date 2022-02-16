Начавшаяся во вторник, 15 февраля, DoS-атака на сайт Министерства обороны Украины продолжается до сих пор.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины испытал беспрецедентную DoS-атаку, которая еще продолжается. Атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт. Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Мы можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось", - говорится в сообщении.

​В Минобороны объяснили, что специалисты ведомства при поддержке всех субъектов, причастных к обеспечению кибербезопасности, осуществили настройку дополнительной защиты и отдельные технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.​

Партнеры из США поддержали Минобороны Украины и предоставили технические консультации и сервисы дополнительной защиты.

​"Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США. Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа во всем мире сайт Минобороны может некоторое время казаться недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов - будет стабильно функционировать", - сказано в сообщении.

​Минобороны не исключает, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.

​Обновление программного обеспечения сайта состоится в плановом порядке.

Напомним, накануне хакерской атаке подверглись сайты "Приватбанка", "Ощадбанка", Минобороны и ВСУ, полиция расследует инцидент по двум статьям УК Украины.

Также мы сообщали, что вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.