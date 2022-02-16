Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на сайты украинских государственных банков, Министерства обороны и Вооруженных сил.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

"Злоумышленники совершили мощные DDoS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", - рассказали в МВД.

Работу банков, по информации полиции, удалось восстановить к 19:30 вторника, 15 февраля.

По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.

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