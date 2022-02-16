Полиция расследует хакерскую атаку на "Приватбанк", "Ощадбанк", Минобороны и ВСУ. Дело открыто по двум статьям
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак на сайты украинских государственных банков, Министерства обороны и Вооруженных сил.
Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.
"Злоумышленники совершили мощные DDoS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины. По обращению одного из государственных банков киберполиция начала проверку. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов государственных банков. Также атаке подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины", - рассказали в МВД.
Работу банков, по информации полиции, удалось восстановить к 19:30 вторника, 15 февраля.
По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера вслед за интернет-страницами министерств и банков атаке подвергся сайт СБУ.
Также мы подробно писали о том, как в Украине снова положили сайт "Дии" и устроили сбой в "Приват24" и "Ощадбанке".