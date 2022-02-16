В ночь на 16 февраля кибератаке подвергся сайт Службы безопасности Украины. На это даже обратили внимание западные СМИ: о том, что сайт лежит, написала в Твиттере корреспондент американского издания TheDispatch.com Шарлотт Лоусон.

"Официальный сайт службы безопасности Украины не работает. Отключение произошло после крупных кибератак, направленных против Министерства обороны Украины, армии и двух банков. Сотрудник СБУ сказал мне, что "наш технический персонал только начал расследование этого киберинцидента", - написала журналистка.

При заходе на страницу спецслужбы появляется уведомление о том, что не удается получить доступ к сайту.

Днем 15 февраля "Страна" сообщала, что мощной DDoS-атаке подверглись сайты Министерства обороны, Вооруженных сил, Приватбанка и Ощадбанка.

Вскоре после этого об аналогичной атаке заявили и в Monobank. По словам представителя банка, на ресурс финучреждения пошли массированные запросы из узла в Нидерландах.

В подразделении СНБО, которое занимается информационной безопасностью, предсказуемо обвинили в кибератаке Россию.

"Страна" разбиралась, что происходит с сайтами украинских ведомств и учреждений.