После внезапных сбоев в системах Приватбанка и Ощадбанка совладелец Monobank Олег Гороховский рассказал о том, что DDoS-атака идёт сейчас почти на все украинские банки.

Об этом Олег Гороховский сообщил в Facebook во вторник, 15 февраля.

"DDoS-атака, на самом деле, идет на почти все украинские банки с разной результативностью. Приват, Ощад.

Пробовали Альфу и А-банк. Сейчас, пять минут назад, пошли к нам массированные запросы из узла в Нидерландах. Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", - написал совладелец Monobank.

"Отключить внешний мир" - означает проблему для клиентов, находящихся за границей. С иностранных доменов они не смогут войти в приложение и пользоваться услугами Monobank.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, в Украине произошел сбой в работе "Приват24".

Позже в ПриватБанке прокомментировали сбой в работе приложения, из-за которого клиенты не могут зайти в систему платежей с ноутбука и с телефона. Пресс-секретарь "ПриватБанка" сказал "Стране", что в работе "Приват24" действительно возникли временные сложности, есть проблемы в авторизации клиентов. Однако, над ними уже работают специалисты банка.

Вслед за сбоем в работе приложения "Приват24" от ПриватБанка пользователи сообщают о проблемах и в системе Ощадбанка.

Помимо этого, во вторник, 15 февраля, перестал открываться сайт Минобороны Украины. При попытке зайти на страницу пользователю сообщается об отсутствии доступа к сайту.