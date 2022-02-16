Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о том, что вслед за банками и сайтами Минобороны и Вооруженных сил страны подвергся DDoS-атаке и сайт государственных услуг "Дия".

Об этом Михаил Федоров написал в своем Telegram-аккаунте во вторник, 15 февраля.

"Вслед за банками, мощная DDoS-атака началась и на портал "Дия", что было ожидаемо", - рассказал министр.

По его словам, хакерская атака могла быть из Российской Федерации или из Китая.

"Первоначальный вектор - Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро "обрезали" это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана и снова была "отбита".

По словам Михаила Федорова, для пользователей "Дии" атака осталась незаметной.

"Работаем под постоянным давлением, однако максимально сконцентрированы и мобилизованы", - добавил министр.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, в Украине произошел сбой в работе "Приват24".

Позже в ПриватБанке прокомментировали сбой в работе приложения "Приват24", из-за которого клиенты не могут зайти в систему платежей с ноутбука и с телефона. Пресс-секретарь ПриватБанка сказал "Стране", что в работе "Приват24" действительно возникли временные сложности, есть проблемы в авторизации клиентов. Однако, над ними уже работают специалисты банка.

Вслед за сбоем в работе приложения "Приват24" от ПриватБанка пользователи сообщают о проблемах и в системе Ощадбанка.

Помимо этого, во вторник, 15 февраля, перестал открываться сайт Минобороны Украины. При попытке зайти на страницу пользователю сообщается об отсутствии доступа к сайту.

Кроме того, вслед за Приватбанком и Ощадбанком о кибератаке заявили и в Monobank.