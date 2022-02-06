В середине февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности. На нее пригласили президента Украины Владимира Зеленского. Также приглашение на мероприятие получил президент РФ Владимир Путин, но он от приезда в Мюнхен отказался.

Об этом со ссылкой на председателя MSC Вольфганга Ишингера сообщает DW.

Известно, что в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в средине февраля в очном формате, будет присутствовать федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Также ожидается приезд вице-президента США Камалы Харрис, но эта информация пока официально не подтверждена.

Всего, по словам главы MSC Вольфганга Ишингера, ожидается участие примерно 35 государств и правительств. Однако уже известно, что на встрече не будет президента РФ Владимира Путина. Не исключено его выступление в режиме видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - сказал Ишингер.

Также Ишингер рассказал, что приглашения были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается.

Напомним, на следующей неделе президент Франции Макрон посетит Россию, а потом Украину.

Также мы писали о том, что канцлер Германии Шольц также в ближайшее время посетит Украину и Россию.