В Нью-Йорке в Музее мадам Тюссо появились восковые фигуры президента и вице-президента соединенных Штатов Америки Джо Байдена и Камалы Харрис.

Об этом сообщает пресс-служба Музея в своем Instagram-аккаунте.

"Мы сделали это, Джо. Приходите посмотреть на Джо Байдена и Камалу Харрис прямо сейчас, в Овальном кабинете в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке!" - сказано в сообщении.

Обе фигуры представлены в Овальном кабинете и одеты в точную копию своих костюмов в день инаугурации. Обе фигуры улыбаются и стоят на разных концах стола.

Стоит отметить, что Музей традиционно изготавливает фигуру каждого нового американского президента, но восковая фигура вице-президента выставлена первый раз.

NEW - Biden and Harris wax figures unveiled at Madame Tussauds.pic.twitter.com/Xhm0KUAgsk