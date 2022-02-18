Одним из возможных объяснений внезапной и спешной передислокации посольства США из Киева во Львов с уничтожением документов и серверов может быть попытка замести следы по делу о вмешательстве в выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Такую версию все чаще обсуждают в экспертных кругах.

США закрыли свое посольство в Киеве на фоне "угроз российского вторжения в Украину" по указу госсекретаря Энтони Блинкена.

Уничтожение документов обсуждалось в телефонном разговоре 12 февраля между заместителем государственного секретаря по вопросам управления и ресурсов Брайаном МакКеоном и председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом, сообщает Hill.

Что за этим стоит, разбиралась "Страна".

Байдены и "глашатай вторжения" Салливан

При переезде сотрудники посольства уничтожили часть файлов, среди которых, по официальной версии, были заявления на грин-карты и необработанные паспортные документы, объясняя это протоколом по защите конфиденциальной информации (иными совами, чтоб не попали в руки "врагам").

Также, по данным Wall Street Journal, дипломатам приказали уничтожить сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции, а также демонтировать телефонную систему посольства.

Подробности в Госдепе засекретили. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что не может сообщить подробности об уничтожении документов в посольстве США в Киеве, но сообщил, что действительные паспорта уничтожены не были.

"Существует стандартный набор процедур, которые мы запускаем, когда начинаем сокращение посольства, - сказал Прайс. - Мы предприняли разумные меры предосторожности, когда речь заходит о конфиденциальных документах и ​​чувствительном оборудовании, но просто не можем предоставить подробностей".

Есть мнение, что за уничтожением документом на самом деле стоит токсичная история отношений семьи Байденов с украинской элитой.

Речь идет о компромате, связанном с работой сына Байдена - Хантер, который получал по 50 тысяч долларов в месяц в украинской нефтяной компании по протекции отца. А также обвинения в том, что украинские власти по заказу тогдашней администрации Белого дома вмешивались в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон, помогая ей воевать с Трампом.

"Скорее рано, чем поздно Команда Трампа и другие республиканцы добьются расследования. А здесь уже, по счастливому стечению обстоятельств, все архивы сгорели. Не будем забывать, что в 1917 первым делом сожгли картотеку уголовного розыска. А здесь Госдеп в рамках переноса посольства США во Львов сам предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры в посольстве", - пишет в своем Facebook журналист-международник Надежда Сасс.

По мнению Эндрю Статтафорда, редактор журнала National Review, перенос посольства во Львов, а особенно уничтожение документов и демонтаж оборудования, выглядело как акт капитуляции.

"Реакция США на украинский кризис напоминает фиаско в Кабуле", - говорит нам Статтафорд.

В уничтожении секретных материалов, по мнению бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, могут быть заинтересованы помимо Байденов и высшего звена Демпартии также высокопоставленные американские чиновники (компромат на которых может ударить по их боссам).

"Например, господин Джейк Салливан (человек Обамы и Клинтонов, нынче советник Байдена по национальной безопасности - глашатай вторжения, который громче всех говорит об "атаке Путина уже на этой неделе", - Ред.). Как обнаружило расследование, он солгал в показаниях по поводу "Рашагейт" в 2018-2019 годах. Оказалось, что он заказывал материалы против Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, когда работал в штабе Клинтон. Возможно, в уничтожении неких документов в Украине заинтересованы не только Байдены, но и чиновники высшего звена, которые могли организовать координацию с выходом дипмиссии, чтобы зачистить следы о своих делах. Когда Салливан начал комментировать информацию о вторжении, появилась информация, что он замешан в кампании против Трампа. И то, что он говорил до этого, под присягой, было ложью. Еще одни возможные заинтересованные - Клинтоны, которые нанимали кампанию для слежки за Трампом, чтобы придумать историю о его связях с российским Альфа-банком. И многие вещи в рамках этой кампании шли из Украины", - говорит нам Телиженко.

Действительно, Fox News со ссылкой на источники пишет, что Джейк Салливан упоминается в расследовании обстоятельств слежки за избирательным штабом Трампа в 2016 году.

Ранее проводящий проверку спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы "секретном канале связи" между компанией Трампа Trump Organization и российским банком. Юрист скрыл, что действовал в интересах штаба Клинтон, а также некой компании.

Салливан в обвинительном заключении фигурирует как "советник по внешней политике". По информации телеканала, в документе указывается, что некий юрист предвыборного штаба Клинтон обсуждал предоставленные Сассманом сведения "с менеджером ее кампании, директором по коммуникациям и советником по внешней политике".

Fox News отмечает, что упоминание Салливана в обвинительном заключении демонстрирует "наиболее короткую к настоящему моменту связь расследования Дарема с администрацией Джо Байдена".

О "факторе Салливана" и компромате на него говорит и политолог-американист Дмитрий Дробницкий, который опубликовал карикатуру на скандального советника Байдена и госсекретаря Блинкена: "Чем больше компромата на Салливана, тем хуже с деэскалацией".

"Когда появились признаки деэскалации и готовилась речь Байдена об Украине, появились публикации о незаконной прослушке Трампа. Выяснилось, что его слушали и во время предвыборной кампании, и когда он уже стал президентом. И что к этому имел непосредственное отношение Салливан. Стали поднимать его подноготную, показывать ролики, как он говорил, что "русские совершенно точно взломали выборную систему и ведут Трампа на президентский пост". Война компроматов в США тут же отражается на международной повестке. Связь внутренней борьбы кланов с тем, что происходит на международной арене, - это, пожалуй, одно из самых опасных и ранее не встречавшихся явлений в геополитике. Например, когда был "Уотергейт" в 1972-1974 годах против Никсона, на внешнем контуре было спокойно", - сказал Дробницкий в программе "Сейчас".

Хакерские атаки из Украины

Также могли уничтожить документы и сервера, связанные с возможным вмешательством Демпартии в выборы в США на стороне Клинтон в 2016 году - с помощью Украины.

Трамп упоминал о них во время скандального телефонного разговора с Зеленским, который чуть не довел экс-президента до импичмента. По версии его окружения, украинцы, а не русские стояли за хакерской атакой на сервера Демпартии.

"В Crowdstrike говорят (компания в США, которая специализируется на противодействии кибератакам, - Ред.)... Речь об одном из ваших богатых людей. Сервер, как они говорят, в Украине", – сказал Трамп.

Crowdstrike - компания, которая помогала расследовать проникновения хакеров в сети Национального демократического комитета США на прошлых президентских выборах, откуда информацию слили в WikiLeaks. Речь идет о секретной электронной переписке Клинтон, обнародование которой пошатнуло ее рейтинг.

В ноябре 2018 года агентство Reuters писало, что хакеры из группировки Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами, рассылали американским чиновникам фишинговые письма, прикрываясь именами представителей Государственного департамента США. Информацией об этом с агентством поделились представители компаний CrowdStrike и FireEye Inc., специализирующиеся на кибербезопасности.

"Есть версия, что хакерские сервера на самом деле не в России, а в Украине, у друзей Демократической партии. И что демократы сами подстроили взлом, чтобы таким образом скомпрометировать Трампа в якобы сговоре с Россией, а также оправдать проигрыш на выборах. Демократы, естественно, все отрицают", - говорит "Стране" политический эксперт из Вашингтона Питер Стоун.

Эту версию косвенно ранее продвигал и сам Трамп.

"Почему Национальный демократический комитет отказался передать свой сервер ФБР? Это большая афера демократов и оправдание проигрыша на выборах!" - написал Трамп в Twitter в июне 2017 года.

В свою очередь в Crowdstrike уверяют, что передали сервера ФБР.

"Мы предоставили всю криминалистическую экспертизу и анализ ФБР", - заявила New York Times пресс-секретарь CrowdStrike Илина Кашиола.

По информации Forbes, русский эмигрант Альперович вместе с Джорджем Курцом (оба бывшие руководители McAfee) основали Crowdstrike в 2011 году.

Наши источники в дипломатических кругах говорят, что помимо дела Байдена, у Трампа хотят расследования на тему кибератак на сервера Демпартии, которые могли исходить из Украины в сговоре с местной продемократической элитой.

Мол, демократы надеялись убить двух зайцев - обвинить Россию во вмешательстве, а Трампа - в сговоре с ней.

"Среди уничтоженных файлов могли также быть документы, связанные и с хакерскими атаками", - говорит источник.