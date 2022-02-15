Поздно вечером по киевскому времени президент США Джо Байден выступил по поводу ситуации вокруг Украины.

"Страна" выделила пять основных тезисов из его речи, произнесенной за пять часов до анонсированного западными СМИ российского "вторжения".

США "проверяют" отведение войск России от границ Украины, но пока основная масса сил остается на своих местах. Всего в Америке насчитали 150 тысяч военных в приграничных областях, поэтому "вторжение" все еще вероятно, считает Байден. Воевать за Украину американцы не станут, но готовы поставлять оружие Киеву в случае российской атаки. Среди санкций за вторжение Байден упомянул остановку "Северного потока - 2" и предупредил американцев, что они могут ощутить рост цен на заправках. НАТО не будет закрывать двери для Украины. При этом США не собираются размещать на ее территории ракеты. Еще остается возможность деэскалации ситуации, и переговоры будут продолжаться.

"Как видим, ничего сенсационного: все эти тезисы президент США уже озвучивал. Но тут важно, что Байден обратился к миру в преддверии "вторжения". И теперь, если его не случится, в Америке смогут объяснить это "последним предупреждением" Байдена", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Выглядит так, что своим обращением Байден "спас" Украину от "вторжения", добавил канал.

Между тем, пока Байден заявил об открытых дверях НАТО для Украины, немецкий канцлер Шольц сказал, что пора бы формализовать статус Украины как не-члена НАТО во избежание войны.

Ранее "Страна" анализировала, начнется ли война с Россией 16 февраля.