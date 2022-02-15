Президент США Джо Байден начал свое обращение по поводу ситуации вокруг Украины, анонсированное Белым домом несколькими часами ранее.

Трансляция его речи идет в Фейсбуке администрации.

Байден заявил, что США нацелены на дипломатическое решение кризиса и то же самое слышат от России. По его словам, есть надежда на дипломатическое урегулирование, но Америка готова дать и ответ в случае "агрессии России против Украины".

США согласны с Россией в том, что необходимо продолжать предпринимать дипломатические усилия по безопасности в Европе, заявил затем Байден.

Кроме того, он сказал, что США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ в случае их достижения.

Байден добавил, что США "проверяют" заявления РФ об отводе своих войск, но пока вдоль границы Украины сосредоточены 150 тысяч военных. Поэтому "вторжение" пока еще вероятно.

Ранее "Страна" разбиралась, начнется ли война с Россией 16 февраля, как предрекала западная пресса.

Также мы опросили депутатов парламента и узнала, как они относятся к тому, что западные СМИ нагнетают панику вокруг вторжения России.