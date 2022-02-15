Президент США Джо Байден днем 15 февраля по американскому времени выступит с новым заявлением по поводу ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с РФ на эту тему.

Как пишет РИА Новости, выступление анонсировал Белый дом.

Согласно графику главы американского государства на сегодняшний день, обнародованному администрацией США, выступление запланировано на 15:30 по вашингтонскому времени (22:30 по Киеву).

"Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию о России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнеры, предлагали России за последние месяцы", - проинформировали в Белом доме.

Ранее "Страна" писала, что британские издания The Sun и Mirror сообщили о "вторжении России" уже ближайшей ночью. Эти таблоиды даже указали конкретное время нападения.

Мы подробно разбирались, начнется ли война с Россией 16 февраля, как анонсировали газеты.