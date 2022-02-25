Истребители ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня, а корабли ВМФ вторглись в территориальные воды.

Об этом сообщает FoxNews в четверг, 24 февраля.

По данным издания, министерство обороны Тайваня предупредило о повышении боевой готовности после того, как система ПВО обнаружила девять китайских истребителей.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине и назвал себя "хорошим предсказателем". По мнению бывшего президента США, в годы его правления Китай "даже не подумал бы о захвате Тайваня".

Еще в 2019 году "Страна" писала, что глава КНР Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. По словам главы Китая, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова "пойдет на благо тайваньским землякам".

Также мы сообщали, что США укрепляли экономические отношения с Тайванем в обход КНР.

"Страна" подробно рассказывала, о чем договорились в Китае Владимир Путин и Си Цзиньпин.