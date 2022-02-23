Растущее партнерство и сближение России и Китая вызывает серьезное беспокойство в США.

Об этом заявил на брифинге 23 февраля руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс.

"Полагаю, что вызывает нашу обеспокоенность из того, что мы видим в последние дни, недели и месяцы - это растущее партнерство между Россией и КНР", - сказал Прайс.

Напомним, 4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай. Российский президент стал почетным гостем зимней Олимпиады и провел переговоры с Си Цзиньпином. Лидеры стран сделали несколько важных заявлений. Во-первых, что обе страны выступают против "цветных революций" в приграничных с ними государствах и будут бороться с ними вместе. Во-вторых, они осудили практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок. В-третьих, выступили против дальнейшего расширения НАТО и призвали Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны".

Также Китай на одном из заседаний Совета безопасности ООН заявил о несогласии с трактовкой США, что Россия готовится напасть на Украину.