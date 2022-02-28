Советник главы Офиса президента Миахил Подоляк опроверг информацию об "окружении Киева", о которой вчера сообщили со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом Подоляк сообщил в комментарии журналистам.

"Россияне об этом могут только мечтать. Киев полностью контролируется украинскими войсками, заезды в Киев возможны. Да, в некоторых пригородах продолжается противостояние, шли тяжелые бои. Но мы не отдадим столицу. Это наша столица. Это наша страна. Российским военным здесь не место. Они должны покинуть нашу страну и увезти с собой тысячи трупов своих солдат, большая часть которых просто гниёт в полях. Мы даже не можем их сосчитать и собрать, потому что бои продолжаются во многих местах. Никакими фейками россияне эту реальность не перекроют", - сказал Михаил Подоляк.

Напомним, ранее Кличко уже отрекся от своих слов об окружении Киева журналистам АР и приписал их российским СМИ.

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