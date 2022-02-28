В ночь на 28 февраля защитники Киева задержали в столице несколько диверсионных групп противника. Об этом в своем новом обращении заявил мэр Виталий Кличко.

По его словам, Киев удерживает оборону. Украинские военные, правоохранители и терборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.



"Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений.



Ночью снова были столкновения и перестрелки. Наши бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что комендантский час введен именно для безопасности киевлян.

"В это время не выходите на улицы. Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие", - добавил градоначальник.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.