В Киеве водителей, которые занимают полосу общественного движения, будут воспринимать как диверсантов. Реагировать будут соответствующе.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"К сведению водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго-настрого запрещено! Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим.

Пользоваться полосой общественного транспорта могут: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

Город живет в условиях военного положения. Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности", - заявили в КГГА.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

Кроме того, сообщалось, что магазины в Киеве будут открываться постепенно в течение дня. У супермаркетов уже выстраиваются очереди.

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