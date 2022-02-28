На Западе объяснили, почему в Киеве на выходных ввели тотальный комендантский час и стреляли за появление на улице.

Об этом сообщает The Times.

Издание пишет, что Россия забросила в Киев более 400 наемников из ЧВК "Вагнера".

По мнению газеты, они прибыли в Киев из Африки, получив задание ликвидировать Зеленского и высшее руководство Украины.

Именно с этим Times связывает жесткий комендантский час, который власти Киева установили в этой воскресенье, когда на улицу запрещалось выходить даже днем.

"Информация об их задании дошла до украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов, предупредив мирных жителей, что они будут рассматриваться как агенты Кремля и рискуют быть "ликвидированными", если вышли наружу", - пишет издание.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

Также мы писали о том, что этой ночью ракета попала в жилой дом в центре Чернигова.

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