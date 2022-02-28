В Бородянке Киевской области замечена большая колонна российской техники. Она движется в сторону столицы.

Видео публикуют в социальных сетях очевидцы.

В Бородянке, расположенной в Бучанском районе Киевской области, примерно в 60 километрах от столицы, местные жители засняли колонну технику РФ.

Напомним, по информации ВСУ, российские войска сегодня продолжили попытки войти в Киев, они были отбиты.

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