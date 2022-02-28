Киевский метрополитен в понедельник, 28 февраля, работает не только в режиме укрытия, но и в режиме перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сегодня Киевский метрополитен работает с некоторыми ограничениями:

Красная ветка - от "Шулявской" до "Университета".

- от "Шулявской" до "Университета". Синяя ветка - от "Героев Днепра" до "Теремков" (без остановок на "Майдане Независимости" и "площади Льва Толстого").

- от "Героев Днепра" до "Теремков" (без остановок на "Майдане Независимости" и "площади Льва Толстого"). Зеленая ветка - от "Сырца" до "Выдубичей" (без остановок на "Дворце спорт", "Кловской", "Золотых воротах), и от "Славутича" до "Красного хутора".

То есть, с правого на левый берег попасть на метро не получится.

Интервал движения - 40 минут. График может меняться пор ситуации

Мост Патона и Дарницкий мост в Киеве перекрыты, проезд по ним невозможен. На Южном и Северном мостах можно проехать через блокпосты.

Напомним, на выходных в Киеве действовал строгий комендантский час. С 08:00 понедельника снова смогли заработать магазины и транспорт, однако КГГА призывает не выходить на улицу без необходимости.

Также мы писали о том, что магазины в Киеве будут открываться постепенно в течение дня, у супермаркетов с самого утра выстраиваются очереди.

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