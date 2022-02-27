Мэр Киева Виталий Кличко опроверг, что он заявлял, будто Киев окружён.

Об этом он заявил в новом видеообращении 27 февраля.

"Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна. И удивительно, что это начали распространять украинские Телеграм-каналы. Не верьте вранью", - призвал Кличко.

Однако слова об эвакуации запустили не российские интернет-издания, а солидное западное информагентство Associated Press, где написали, что Кличко дал его журналисту интервью.

Вот как об этом говорилось в материале агентства.

"В воскресном интервью Associated Press после изнурительной ночи российских атак на окраины города мэр Виталий Кличко несколько секунд молчал, когда его спросили, есть ли планы эвакуации мирных жителей, если российским войскам удастся взять Киев.

"Мы не можем этого сделать, потому что все пути заблокированы, - наконец сказал он. - Сейчас мы в окружении".

В этом же обращении Кличко также сообщил, что завтра в 8 утра заканчивается усиленный комендантский час. Но в 22-00 он снова возобновится и будет действовать до 7:00.

"Страна" публиковала новость о заявлении Кличко иностранным журналистам.

Также мы сообщали о введении в столице комендантского часа.