Во время войны в Украине в ряды территориальной обороны Вооруженных сил вступили некоторые известные украинские артисты. Среди них был и украинский актер Паша Ли. Сегодня стало известно о том, что он погиб во время вражеских обстрелов в Ирпене.

Об этом сообщила певица Анастасия Приходько в Фейсбук.

"Прощай Паша Ли...Наша песня "Твое сердце" навсегда останется в моей душе", - написала она.

Паша Ли - известный украинский актер, звезда фильмов "Штольня", "Тени незабытых предков", "Встреча одноклассников" и других. Незадолго до смерти он вступил в территориальную оборону.

Ранее мы писали, что было опубликовано видео удара по Ирпеню во время беседы теробороновца с журналистами. Взрыв раздается как раз в тот момент, как по всей видимости представитель теробороны рассказывает, что вчера вывозили из города мирное население и погибших.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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