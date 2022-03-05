В Киевской области умерли два раненых ребенка - из-за обстрелов со стороны России не смогли доставить из Бучи в "Охматдет".

Об этом сообщил генеральный директор больницы Владимир Жовнир на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью к нам должны привезти троих тяжелораненых детей, которые получили огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем, из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем", - сказал доктор.

По его словам, сейчас в больнице "Охматдет" находятся 185 детей. Вместе с тем, доктор заявил, что врачи готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям, и взрослым.

"Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева", - подытожил Владимир Жовнир.

Напомним, в результате вражеского обстрела жилого дома в Чугуеве погиб ребенок.

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