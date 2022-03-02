Утром 2 марта спасатели ГосЧС обнародовали уточненную информацию о последствиях вчерашнего воздушного удара в Житомире.

По состоянию на 07:00 подтверждена гибель 2 человек, 16 получили травмы.

Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что вечером 1 марта Житомир подвергся авиаудару. Под удар попала база 95-й десантной бригады. После попадания в базу десанта возник пожар в прилегающих жилых домах.

Мэр Житомира сообщил, что было несколько авиационных бомб. Одна попала в жилой дом на улице Сабурова возле больницы №2. Дом полностью уничтожен. В больнице выбило все окна и двери.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.