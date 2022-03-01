В Житомире зарегистрировали ракетный обстрел. Под удар попала база 95-й десантной бригады.

Об этом сообщает соответствующее видео.

После попадания в базу десанта возник пожар в прилегающих жилых домах. На месте работают сотрудники ГСЧС, однако площадь огня слишком велика.

Мэр Житомира рассказал о разрушениях и сообщил, что количество пострадавших уточняется.

Напомним, что сегодня, 1 марта, армия России ударила ракетами по базе подготовки спецназа ГУР МО Украины. Одна ракета ударила по второму этажу, другая - на территории базы, образовав глубокую воронку.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы и рассказал о последствиях попадания ракет в телевышку.

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