В коттеджном городке Стоянка-2 город Ирпень находится два иностранных журналиста (Adnan Can Atayturkmen, Habip Demirci) с телеканала AlAraby TV (штаб-квартира в Лондоне). Также с ними группа из 20 гражданских людей.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко

"Скажите всем украинским медиа, что мы застряли здесь. Вы слышите? Они бомбят нас!", - взывают о помощи журналисты.

Также сообщается о том, что они попали в критическую ситуацию: они остались без запасов, света, газа. Сейчас журналисты и группа мирных жителей прячутся в подвале. В районе находятся российские военные (со стороны Житомирской трассы передвигается военная техника), зона находится под обстрелом.

В поселке Гореничи репортеров ожидает контактное лицо для дальнейшей эвакуации. Но пока иностранная съемочная группа и находящиеся рядом с ними люди находятся в опасности.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.