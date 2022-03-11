Российские оккупанты похитили отказавшегося от сотрудничества мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого на днях президент Украины наградил Орденом Мужества. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его данным, похищение было совершено группой оккупантов из 10 человек. Враги задержали мэра Мелитополя в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял Украинский Флаг. Градоначальнику надели пластиковый мешок на голову.

Напомним, в Мелитополе жители города без оружия пытались прогнать стреляющих российских военных. А на Масленицу митингующие за Украину жители оккупированного Мелитополя сожгли чучело Путина.

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