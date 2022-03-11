Компания Meta отреагировала на материал Reuters, в котором утверждается, что Facebook разрешили "язык ненависти" пользователям из стран Восточной Европы в адрес россиян.

"Это действительно сенсационный заголовок, который не соответствует обновлению политики", – написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

В тоже время он сказал, что соцсеть временно разрешила использовать выражения в форме "смерть российским оккупантам".

"В результате российского вторжения в Украину мы временно допустили формы политического самовыражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как «Смерть российским оккупантам!». Мы не разрешали призывов к насилию против гражданских россиян", - заявил Стоун.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров сегодня провели в Турции переговоры, стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.