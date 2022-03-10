Глава Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что в Бердянске журналистов "под дулом автомата заставляют транслировать российскую пропаганду".

Читатели "Страны" из Бердянска прислали пример ролика, который россияне крутят в эфире радио. В такой "агитке" захватчики сообщают, что видят недопонимание своего присутствия в действиях местных властей и считают нужным объяснить. Далее речь идет о "незаконном захвате власти в 2014 году", "процветающем национализме", а также объясняется суть "денацификации" и "демилитаризации" в Украине.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье проходит встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.