Расследователь из Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия будет пытаться заморозить войну в Украине. По его прогнозу, она это сделает через 7-10 дней.

Об этом он сказал в интервью Алесе Бацман.

"Сложно назвать конец, потому что это, скорее всего, будет не прерывистый такой конец - "вот сегодня закончится война". Боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное", – сказал Грозев.

Напомним, ранее советник главы МВД заявил, что Украине нужно продержаться еще 7-10 дней, потом Путина заставят сесть за стол переговоров.

Вместе с тем, разведка США считает, что Путин может пойти на эскалацию и удвоить свои усилия, чтобы добиться разоружения Украины.

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