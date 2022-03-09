Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Украине нужно продержаться ещё 7-10 дней, после чего Владимира Путина заставят сесть за стол переговоров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И им, прежде чем их принудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа (главный удар - это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве). Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Дальше, с большим уделом вероятности, Путина заставят садиться за стол переговоров. И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать из нефтегазового рынка глобального мира", - написал Денисенко.

По мнению советника главы МВД, в скорейшем прекращении войны заинтересован Китай (крупнейший союзник России). Война ведёт к росту цены на нефть и прочее сырье, которое импортирует Китай, что наносит колоссальный удар по экономике КНР.

"Сверхвысокая цена на нефть глобально сказывается на мировой экономике и особенно по ЕС и Китаю. Для них важнее всего остановить галопирующие цены", - добавил Денисенко.

Напомним, ранее Байден заявил, что Путин может захватить один город, но не всю Украину.

Также мы писали, что, по данным разведки США, российский президент может пойти на эскалацию и удвоить свои усилия, чтобы добиться разоружения Украины.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.