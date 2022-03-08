Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC, в котором ответил на требования, которые выдвигает Владимир Путин для прекращения нападения на Украину.

Интервью президента обнародовано на сайте ABC News.

Зеленский заявил, что к ультиматумам украинские власти не готовы.

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса", - сказа он.

Также Зеленский прокомментировал требование России о "денацификации".

"Денацификация, которую предлагает Путин, - это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах", - сказал он.

Кроме того, президент еще раз заявил о необходимости закрыть небо надо Украиной.

"Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше", - заявил Зеленский.

Зеленский считает, что Россия не ограничится Украиной.

"Когда границы прав и свобод нарушаются и наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы будем первыми, вы будете вторыми", - сказал он.

По его словам, "чем больше этот зверь съест, тем больше ему захочется еще, еще и еще".

Напомним, ранее РФ сообщила Украине о готовности прекратить войну в любой момент при выполнении условий Кремля.

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